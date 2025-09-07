‘छत्तीसगढ़’ की मदद के लिए आगे आई ‘एमपी सरकार’, 5 करोड़ रुपए और एक ट्रेन राहत सामग्री भेजी

MP News: छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। पड़ोसी राज्य की मदद के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है। सीएम डॉ मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी सरकारें परस्पर समन्वय और सहानुभूति के भाव से कठिनाई और परेशानी के समय में साथ-साथ हैं।