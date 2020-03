मीडिया के सामने आए सिंधिया समर्थक विधायक, कहा- हमने पार्टी छोड़ दी, ज्योतिरादित्य ही हमारे नेता

बेंगलुरू/भोपाल. मंगलवार को मध्यप्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ आया जब सिंधिया समर्थक विधायकों ने बेंगलुरू में मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए सभी विधायकों ने कहा कि हम कमलनाथ सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े हैं और हमें किसी तरह से कोई बंधक नहीं बनाया है। हमें बंधक बनाने को लेकर कांग्रेस अफवाह उठा रही है।

Madhya Pradesh MLA Govind Singh Rajput, in Bengaluru: Kamal Nath Ji never heard us even for 15 minutes. Then whom should we talk to for development work in our constituency? pic.twitter.com/4V5MTrrw6T