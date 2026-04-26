एमपी को उत्तर और दक्षिणी राज्यों से सीधा जोड़ देगा 4329 करोड़ का नया रेलवे ट्रैक

Rail Project- एमपी के लिए रेलवे की नई परियोजना खासी लाभप्रद साबित होगी। रेलवे ने चौथी रेल लाइन का प्रोजेक्ट बनाया है। नया रेलवे ट्रैक एमपी को उत्तर और दक्षिण भारत से सीधी कनेक्टविटी देने वाला होगा। नई रेल लाइन भोपाल मुख्य स्टेशन और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर इसके लिए नया प्लेटफार्म तैयार करने की योजना है। इससे यहां प्लेटफार्म की संख्या छह से बढ़कर सात हो जाएगी। नई रेल लाइन और प्लेटफार्म की संख्या में बढ़ोत्तरी से जहां भोपाल रेलवे स्टेशन को ट्रैफिक से निजात मिलेगी वहीं आउटर पर ट्रेनों की वेटिंग भी खत्म हो जाएगी।