एमपी को 8 राष्ट्रीय राजमार्गों की बड़ी सौगात, 4400 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी

Nitin Gadkari- एमपी को 8 राष्ट्रीय राजमार्गों की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इन प्रोजेक्ट का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 17 जनवरी का दिन प्रदेश के लिए सौगात भरा होगा। इस दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विदिशा जिले में आयोजित कार्यक्रम में 4400 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से निर्मित और प्रस्तावित राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। 181 किलोमीटर लंबे ये प्रोजेक्ट मध्यभारत एवं बुंदेलखंड क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इससे प्रदेश के सड़क एवं परिवहन विकास की दिशा में एक ओर ऐतिहासिक अध्याय जुड़ेगा।