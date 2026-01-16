एमपी को 8 राष्ट्रीय राजमार्गों की बड़ी सौगात, 4400 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी

Nitin Gadkari will give a big gift of 8 national highways worth 4400 crore
Nitin Gadkari- एमपी को 8 राष्ट्रीय राजमार्गों की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इन प्रोजेक्ट का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 17 जनवरी का दिन प्रदेश के लिए सौगात भरा होगा। इस दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विदिशा जिले में आयोजित कार्यक्रम में 4400 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से निर्मित और प्रस्तावित राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। 181 किलोमीटर लंबे ये प्रोजेक्ट मध्यभारत एवं बुंदेलखंड क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इससे प्रदेश के सड़क एवं परिवहन विकास की दिशा में एक ओर ऐतिहासिक अध्याय जुड़ेगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और ड्राइवरों को कुशल बनाने 3 आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
4-लेन चौड़ीकरण लंबाई 12 किमी
लागत ₹418 करोड़
यह प्रोजेक्ट ओबेदुल्लागंज-इटारसी-बैतूल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बैतूल से नागपुर तक बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करता है। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का यह खंड दो-लेन था। इसे चौड़ा कर चार-लेन करने से करीब 15–30 मिनट तक का यात्रा समय बचेगा। ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी आएगी। वन्यजीव संरक्षण के लिए एनिमल अंडरपास एवं साउंड-प्रूफ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है।
2 देहगांव–बम्होरी मार्ग
लंबाई: 27 किमी
लागतः ₹60 करोड़
CRIF के अंतर्गत देहगांव से बम्होरी तक 27 किमी लंबाई में सड़क निर्माण किया गया है। यह मार्ग रायसेन जिले को बाटेरा–सिलवानी–सागर मार्ग के माध्यम से सागर से जोड़ता है।
लंबाई 42 किमी
लागत ₹1,041 करोड़
यह परियोजना भोपाल-कानपुर कॉरिडोर का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मौजूदा मार्ग को हाई-कैपेसिटी नेशनल हाईवे मानकों के अनुरूप विकसित करना है। इस मार्ग से रायसेन जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
लंबाई 29 किमी
लागत ₹543 करोड़
इस प्रोजेक्ट से विदिशा और आसपास के क्षेत्रों के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। सांची जैसे ऐतिहासिक स्थलों तक बेहतर पहुंच होगी तथा विदिशा जिले के उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं एवं अन्य कृषि उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
लंबाई 36 किमी
लागत ₹903 करोड़
यह खंड क्षेत्रीय एवं लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।
4 राहतगढ़-बेरखेड़ी खंड की 4-लेन सड़क
लंबाई: 10 किमी
लागतः ₹731 करोड़
लंबाई 20.2 किमी
लागत ₹688 करोड़
यह प्रोजेक्ट NH-146 को सीधे NH-44 से जोड़ेगी जिससे सागर शहर के भीतर से गुजरने वाले ट्रैफिक को बाहर डायवर्ट किया जा सकेगा। बायपास के निर्माण से यात्रा समय में करीब 70 प्रतिशत तक की कमी आएगी।
लंबाई 5 किमी
लागत ₹122 करोड़
ब्लैकस्पॉट सुधार के लिए यह प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
