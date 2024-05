क्रूरता की हद: एमपी में गली में सो रहे स्ट्रीट डॉग को पेट्रोल डालकर जला डाला

भोपाल•May 22, 2024 / 07:39 pm• deepak deewan

People for Animals Cruelty to street dog in Indore – एमपी में कुछ लोगों ने क्रूरता की हदें पार कर दीं। इन बदमाशों ने गली में चुपचाप सो रहे एक स्ट्रीट डॉग को जला डाला। स्ट्रीट डॉग के साथ अमानवीयता की यह घटना इंदौर Indore में हुई। यहां युवकों ने स्ट्रीट डॉग पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। बताया जा रहा है कि स्ट्रीट डॉग को तीन युवक उठा कर ले गए और उसे आग के हवाले कर दिया। कुछ लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाकर उपचार करवाया जिससे जान बच सकी। इस मामले में तीनों युवकों पर एफआइआर दर्ज कर ली गई है।