Bhagoria fair - ऐसा मेला जिसने पीएम मोदी को भी लुभा लिया, देशभर से पहुंच रहे लोग

भोपालPublished: Mar 20, 2024 09:34:20 pm Submitted by: deepak deewan

PM Modi told the specialty of Bhagoria fair in Mann Ki Baat होली के समय मालवा निमाड़ अंचल में रहनेवाला हर शख्स यहां जरूर जाना चाहता है।

एमपी का यह मेला बेहद खास

PM Modi told the specialty of Bhagoria fair in Mann Ki Baat - एमपी का यह मेला बेहद खास है। होली के समय मालवा निमाड़ अंचल में रहनेवाला हर शख्स यहां जरूर जाना चाहता है। यहां के आदिवासी इलाकों में जगह जगह ऐसे मेले सजते हैं जिनमें खूब धूम मचती है। इन्हें भगोरिया मेले के रूप में हर कोई जानता है। ये मेले इतने प्रसिद्ध हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इसके आकर्षण से नहीं बच सके थे।

दो साल पहले जुलाई 2022 में PM मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में MP के भगोरिया मेले का जिक्र किया। पीएम ने भगोरिया मेले की खासियत बताते हुए कहा कि ये खूब प्रसिद्ध हैं। दरअसल भगोरिया मेले में आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। देशभर से आदिवासी इन मेलों के लिए होली पर अपने-अपने गांव पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुआत राजा भोज के समय में हुई है। भील राजा, कासूमरा और बालून ने अपनी राजधानी में पहली बार ये आयोजन किए और तब से अब तक ये मेले पूरे उत्साह से मनाए जा रहे हैं। प्रदेश के पश्चिम निमाड़ अलीराजपुर, झाबुआ के आदिवासी इलाकों में ये मेले लगते हैं। भील-भिलाला आदिवासी भगोरिया मेले में अपने पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचते हैं। हालांकि अब आधुनिकता का रंग भी दिखने लगा है। होली के एक सप्ताह पहले से ही इन मेलों में धूमधाम चालू हो जाती है। भगोरिया मेले में आदिवासी बांसुरी, मांदल, ढोल बजाते हैं। युवक-युवतियां पारंपरिक नृत्य करते हैं। लोग टैटू भी गुदवाते हैं। युवतियां ठोड़ी के नीचे तीन बिंदी बनवाती हैं और युवक अपने हाथ पर नाम गुदवाते हैं। भगोरिया हाट में खान-पान से लेकर झूलों का भी आदिवासी खूब लुत्फ उठाते हैं। पान खाकर रिश्ते होते हैं तय

यहां युवक-युवती के रिश्ते भी तय होते हैं। युवक-युवती अपने प्रेम का इजहार पान और गुलाल लगा कर करते हैं। यदि युवक युवती को पान दे और युवती उसे खा लेती है तो उसकी हां मानी जाती है। एक दूसरे को गुलाल लगाने पर भी प्यार की हां मानी जाती है। यह भी पढ़ें—कथावाचक की करोड़ों की कमाई! कभी साइकिल से चलते थे पंडित मिश्रा, टीवी और यू ट्यूब से भी खूब आ रहा पैसा पढ़ना जारी रखे