कथावाचक की करोड़ों की कमाई! कभी साइकिल से चलते थे पंडित मिश्रा, टीवी और यू ट्यूब से भी खूब आ रहा पैसा

कथावाचक की करोड़ों की कमाई! कभी साइकिल से चलते थे पंडित मिश्रा, टीवी और यू ट्यूब से भी खूब आ रहा पैसा

भोपालPublished: Mar 19, 2024 04:26:50 pm Submitted by: deepak deewan

Pradeep Mishra - How much money does Pandit Mishra take for Katha मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनकी सालाना कमाई करोड़ों में पहुंच चुकी है।

बेहद गरीब रहे पंडित मिश्रा अब बेहद संपन्न जिंदगी जी रहे

सीहोरवाले पंडितजी यानि इंटरनेशनल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों बेहद व्यस्त हैं। इस साल उनके पास नए कार्यक्रमों के लिए जरा भी समय नहीं है। पहले से तय कार्यक्रमों के अंतर्गत वे देशभर में महाशिवपुराण कथा सुना रहे हैं। उनकी कथा सुनने लाखों लोग आते हैं। सबसे खास बात यह है कि कभी बेहद गरीब रहे पंडित मिश्रा अब बेहद संपन्न जिंदगी जी रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनकी सालाना कमाई करोड़ों में पहुंच चुकी है।