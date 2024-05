एमपी में 1 हजार मेगावॉट बिजली की कमी, भीषण गर्मी में कटौती से मचा हाहाकार

MP electricity bill बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ रही है पर उत्पादन पर्याप्त नहीं है। ऐसे में सप्लाई प्रभावित हो गई है और अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है।

भोपाल•May 25, 2024 / 05:30 pm• deepak deewan

MP electricity

Power cut in MP- Shortage of 1 thousand MW electricity in MP – मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच बिजली कटौती से हाहाकार मच गया है। ज्यादातर जगहों पर पारा 42 पार कर चुका है। गर्मी से राहत के लिए घरों में एसी, कूलर और पंखे चल रहे हैं जिससे बिजली की खपत भी रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ रही है पर उत्पादन पर्याप्त नहीं है। ऐसे में सप्लाई प्रभावित हो गई है और अघोषित रूप से बिजली कटौती की जा रही है।