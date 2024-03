112 स्कूलों में गजब की सुविधाएं, प्राइवेट छोड़ो, इन सरकारी स्कूलों में लें एडमिशन

112 स्कूलों में गजब की सुविधाएं, प्राइवेट छोड़ो, इन सरकारी स्कूलों में लें एडमिशन

भोपाल Mar 19, 2024

एमपी के पीएम श्री स्कूल

Private school like facilities in PM Shri Schools of MP- एमपी के इन स्कूलों में क्या नहीं है! बड़े प्राइवेट स्कूलों के जैसे इन सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक साइंस लैब है, विशाल लाइब्रेरी है। सबसे खास बात तो यह है कि इन स्कूलों में आईसीटी लैब और अटल टिंकरिंग लैब भी बनाई जा रही है। ये एमपी के पीएम श्री स्कूल PM Shri School हैं जिन्हें 'ग्रीन स्कूल' की तरह विकसित किया जा रहा है।