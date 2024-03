बंदर फैला रहे खतरनाक बीमारी, एमपी में पसरा रोग, दो बच्चों की दर्दनाक मौत

उमरिया
Published: Mar 19, 2024 05:06:08 pm

Painful death of two children due to leptospirosis in MP एमपी के उमरिया जिले में बंदरों के कारण यह बीमारी फैल रही है।

खतरनाक लेप्टोस्पायरोसिस से लोग बीमार

Painful death of two children due to leptospirosis in MP- एमपी में एक खतरनाक रोग तेजी से फैल रहा है। कई लोग इससे प्रभावित हो गए हैं जिनमें दो बच्चों की तो मौत भी हो गई है। एमपी के उमरिया जिले में बंदरों के कारण यह बीमारी फैल रही है। यहां लोग खतरनाक लेप्टोस्पायरोसिस से लोग बीमार हो रहे हैं। बुरी बात यह है कि लेप्टोस्पायरोसिस की रिपोर्ट में देरी से रोग पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।