एमपी में दर्दनाक हादसा, दो सांडों ने बुजुर्ग महिला की ले ली जान

भोपाल•May 25, 2024 / 09:23 pm• deepak deewan

Ratlam bulls fight Woman dies in fight between two bulls in Ratlam – एमपी के रतलाम में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां दो सांडों ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। दोनों सांडों एक दूसरे से भिड़ गए थे। सांडों की लड़ाई में बुजुर्ग महिला नाले में गिर गई जिससे उनकी मौत हो गई। महिला घर के बाहर बाटी बना रही थी कि सांड लड़ते हुए वहां आ गए। एक सांड ने महिला शांताबाई को धक्का दे दिया जिससे वे नाले में गिर गईं। भारी भरकम सांड भी उनके ऊपर ही जा गिरा जिससे दबने से महिला बुरी तरह घायल हो गईं और बाद में उनकी सांसें थम गईं।