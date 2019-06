NIA कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने राहत देने वाली याचिका को किया खारिज

भोपाल. भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआइए (NIA) कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुंबई की एनआइए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उन्हें सप्ताह में एक बार कोर्ट में पेश होने के मामले में छूट दी जाए। साध्वी प्रज्ञा की इस अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।



क्या कहा था साध्वी प्रज्ञा ने

भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि अब वो भोपाल से सांसद हैं और उन्हें संसद के सत्र में शामिल होना पड़ता है। ऐसे में उन्हें सप्ताह में एक बार कोर्ट में पेश होने के मामले में छूट दी जाए।

