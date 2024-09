दो राज्यों को सीधा जोड़ेगा 435 करोड़ का यह बायपास, नवंबर से शुरु हो जाएगा निर्माण

दो राज्यों को सीधा जोड़ेगा 435 करोड़ का यह बायपास, नवंबर से शुरु हो जाएगा निर्माण

भोपाल•Sep 23, 2024 / 06:09 pm• deepak deewan

Road connectivity to Prayagraj and Varanasi will improve from Rewa bypass via Satna to Churhat मध्यप्रदेश में विकास के लिए अधो संरचनाओं पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। खासतौर पर सड़कों का सुनियोजित विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में विंध्य क्षेत्र में एमपीआरडीसी के तत्वावधान में कई बड़ी और अहम सड़कें बनाई जा रहीं हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में बैठक बुलाकर इन निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सीधी सिंगरौली फोर लेन, शहडोल उमरिया टू लेन और रीवा ब्यौहारी टेटका मोड़ शहडोल रोड निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। रीवा बायपास फोर-लेन के संबंध में अहम घोषणा की गई जोकि दो राज्यों को सीधा जोड़ने में बहुत सुविधाजनक साबित होगा।