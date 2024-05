एमपी में भीषण आंधी, सड़कों और गाड़ियों पर गिरे पेड़, छत्तीसगढ़ का रास्ता बंद

एमपी में भीषण आंधी, सड़कों और गाड़ियों पर गिरे पेड़, छत्तीसगढ़ का रास्ता बंद

Road to Chhattisgarh closed due to storm in MP रविवार शाम को तेज आंधी चली। आंधी में कई पेड़ गिर गए। आंधी से पेड़ कारों और अन्य वाहनों के ऊपर भी गिरे। पेड़ गिरने से जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर आवागमन थम गया। गाड़ासरई में मौसम का सबसे ज्यादा असर देखा गया, यहां तेज तूफान आया।

भोपाल•May 19, 2024 / 08:28 pm• deepak deewan

MP storm – Road to Chhattisgarh closed due to storm in MP – एमपी में रविवार शाम को मौसम में अचानक जबर्दस्त बदलाव हो गया। प्रदेश में कई जगहों पर भीषण आंधी चली। आंधी से सड़कों और गाड़ियों पर कई पेड़ गिरे जिससे रास्ता जाम हो गया। प्रदेश के डिंडौरी Dindori Storm में तेज आंधी से खासी तबाही हुई। यहां पेड़ गिरने से जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर आवागमन थम गया। एमपी से छत्तीसगढ़ जाने का रास्ता बंद हो गया जिससे लोग परेशान हुए। इस बीच प्रदेशभर में जमकर लू भी चली। प्रचंड गर्मी से लोग परेशान होते रहे, रास्तों पर सन्नाटा छाया रहा।