स्लॉटर हाउस में 26 टन गौमांस मामले में SIT गठित, कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं एक्सपोज

आपको बता दें कि, 17 दिसंबर की रात शहर के पुलिस मुख्यालय के सामने हिंदू संगठनों ने मांस से भरा एक ट्रक पकड़ा था। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि, इस ट्रक में जो मांस परिवहन किया जा रहा थाव वो गोमांस है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और अन्य अधिकारी पहुंच गए थे। पुलिस ने सबसे पहले ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस मांस को लैब में टेस्टिंग के लिए राज्य पशु चिकित्सालय जहांगीराबाद भेजा गया था। लैब रिपोर्ट में 26 टन जब्त मांस गोमांस का ही पाया गया। फिलहाल, इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।