मुंह मीठा कराने पर पूरे एक हजार की चपत, चुनावी चक्कर में महंगी हुई मिठाइयां

भोपालPublished: Mar 20, 2024 06:40:59 pm Submitted by: deepak deewan

Sweets became expensive in Lok Sabha elections in MP चुनावी चक्कर में मिठाइयों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है।

पिछली बार की तुलना में कई मिठाइयां तो 150 रुपए तक महंगी हो गई

Sweets became expensive in Lok Sabha elections in MP - देशभर में इन दिनों लोेकसभा चुनावों की ही चर्चा है। एमपी में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरु भी हो गई है। बुधवार को आधा दर्जन सीटों पर नाम निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इसी के साथ उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की भी शुरुआत हो गई। चुनावी चक्कर में मिठाइयों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। पिछली बार की तुलना में कई मिठाइयां तो 150 रुपए तक महंगी हो गई हैं।