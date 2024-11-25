राजफैड के अधिकारी से एक केन्द्र पर महज 200 क्विंटल ही मूंगफली की खरीद का कारण पूछने पर वे बगलें झांकते नजर आए। बहुत कुरेदने पर बोले…यह महज ट्रायल है। सोमवार से खरीद बढ़ाकर 50 टोकन रोजाना कर देंगे।
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Hindi News / Bikaner / मूंगफली उत्पादन में किसानों का मुनाफा कैसे छील रही अफसरशाही, बीकानेर में मूंगफली मंडी से यह रिपोर्ट देखिए…