शहर से सरहद तक कड़ी निगरानीः सरहद के ग्रामीण इलाकों में ही तैनात रहेंगे 250 से अधिक जवान, रखेंगे पैनी नजर

पड़ोसी देशों के साथ मौजूदा हालात और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिला पुलिस ने शहर, ग्रामीण और सरहदी इलाकों में नाकाबंदी, सघन गश्त और दबिश का अभियान शुरू कर दिया है। हर आने-जाने वाले वाहन और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की कमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) चक्रवर्ती सिंह राठौड़ तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बनवारीलाल मीणा को सौंपी गई है। इनके नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गई हैं, जिनमें सभी सर्कल अधिकारियों का सहयोग रहेगा।