Anger Effects: कम कीजिए गुस्सा नहीं तो सेहत को होंगे ये नुकसान

Anger Effects: बोलने, हंसने या रोने की तरह गुस्सा भी भावना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। लेकिन ज्यादा गुस्सा व गुस्सा दबाना, दोनों ही आदतें शरीर-दिमाग के लिए सही नहीं हैं। ये आपके लिए कई परेशानियां बढ़ा सकती हैं। आइए जानते हैं गुस्से आपकी सेहत पर पड़ने वाले प्रभावाें ( Anger Effects On Health ) के बारे में :-

Effects Of Anger

हृदय रोग ( Effects Of Anger On Heart ) : कई अध्ययनों में पाया गया कि गुस्सा कोरोनरी हृदय रोगों की आशंका बढ़ाता है। ऐसे में सामान्य व्यक्ति व खासतौर पर कोरोनरी हृदय रोग के मरीजों को इस आदत से बचना चाहिए।

घाव: गुस्से के कारण शरीर में घाव भरने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार सर्जरी के बाद गुस्सा नहीं करना चाहिए।

हाई ब्लड प्रेशर ( Effects Of Anger On Blood Pressure ) : स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक गुस्सा छिपाने व दबाने वाले अक्सर हाई बीपी के मरीज हो जाते हैं।

फेफड़े ( Effects Of Anger On Lungs ) : एक शोध के मुताबिक अक्सर गुस्सा करने वाले जोर-जोर से सांस लेेते हैं या हांफने लगते हैं व उनके नथुने फूल जाते हैं जिससे फेफड़ों पर दबाव बढ़ता है। ऐसे में उनके फेफड़ों के काम करने की क्षमता घट जाती है।

डायबिटीज ( Effects Of Anger On Diabetes ) : छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने वालों में टाइप-टू डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है।

सिरदर्द ( Effects Of Anger On Headache ) : गुस्सा मस्तिष्क के कोर्टीसोल हार्मोन को प्रभावित करता है। इससे दिमाग को ऑक्सीजन सही से नहीं मिलती और सिरदर्द होने लगता है।

त्वचा संबंधी रोग ( Effects Of Anger On Skin ) : गुस्से से तनाव बढ़ता है सोरायसिस, एग्जिमा जैसे त्वचा रोगों का एक कारण मानसिक तनाव और अत्यधिक थकान भी है।

आपसी संबंध ( Effects Of Anger On Family ) : अधिक गुस्से या कुंठित होने की स्थिति व्यक्तिके प्रोफेशनल व पारिवारिक रिश्तों को प्रभावित करती है।

अवसाद-चिंता ( Anger Depression ) : गुस्से को अंदर दबाने से शरीर में तनाव व नकारात्मकता पनपती है जो भविष्य में अवसाद या चिंता का कारण बन सकती है।