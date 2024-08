Arts and Crafts for Mental Health : हाथों से खुशियाँ बुनें, मन को शांत करें

डॉ. हेलेन कीज का अध्ययन : Arts and Crafts: A Magic Wand for Mental Health अंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी की डॉ. हेलेन कीज, अध्ययन की प्रमुख लेखिका, ने शिल्प (Craft) के सार्थक प्रभाव को उजागर किया। उनका कहना है कि इसकी सकारात्मक प्रभावशीलता रोजगार के मुकाबले भी अधिक है।

उन्होंने कहा, “शिल्प (Craft) उपलब्धि की भावना प्रदान करता है और आत्म-अभिव्यक्ति के लिए एक सार्थक मार्ग है, जो कि हमेशा रोजगार के साथ नहीं होता,”। अध्ययन का स्वरूप और निष्कर्ष : Craft Your Happiness, Calm Your Mind इस अध्ययन में सांस्कृतिक, डिजिटल, और खेल गतिविधियों में सार्वजनिक भागीदारी का मूल्यांकन किया गया। शोधकर्ताओं ने लिंग, आयु, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति और अभाव स्तर जैसी चरम सीमाओं को नियंत्रित किया ताकि रचनात्मक कला के आम प्रभाव का आकलन किया जा सके।

शामिल प्रतिभागियों ने अपनी खुशी, चिंता, जीवन संतुष्टि और जीवन के अर्थपूर्ण होने की भावना के स्तर की रिपोर्ट की। उन्होंने पिछले वर्ष में अपने शिल्प में संलग्नता का भी उल्लेख किया, जिसमें से 37.4 प्रतिशत ने कम से कम एक शिल्प (Craft) गतिविधि में भाग लेने की पुष्टि की। कला और शिल्प में शामिल लोगों ने उच्च स्तर की खुशी और जीवन संतुष्टि की रिपोर्ट की, और जीवन को अर्थपूर्ण महसूस करने की भावना का अनुभव किया, जो कि रोजगार के लाभों के बराबर था।

एकाकीपन और शिल्प का संबंध The relationship between loneliness and art इन सकारात्मक निष्कर्षों के बावजूद, अध्ययन में शिल्प (Craft) और एकाकीपन (Loneliness) में कमी के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। इसका कारण शायद कुछ शिल्पों का एकाकी स्वभाव हो सकता है। डॉ. कीज ने सरकारों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुझाव दिया कि वे शिल्प (Craft) को वित्तीय सहायता और प्रचार के माध्यम से सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने की एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में अपनाएं।

आगे की खोज शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अध्ययन की सहसंबंधात्मक प्रकृति का मतलब है कि कारण और प्रभाव को स्थापित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। डॉ. कीज ने कहा “अगला कदम यह होगा कि शिल्प में लंबी अवधि की संलग्नता के पहले और बाद में कल्याण का माप करने के लिए एक प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाए,।

