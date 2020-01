Mental Health: उठने बैठने की आदत से भी हाे सकता है तनाव

Mental Health In Hindi: आज की भागमभाग भरी जिंदगी में किसी भी इंसान के मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। तनाव, मनोदशा में बदलाव, तीव्र चिंता, घबराहट के दौरे और बहुत कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपकी मानसिक अस्वस्थ्यता को दर्शाते हैं। विशेषज्ञाें के अनुसार मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव के लिए किसी विशेष कारण ही जरूरत नहीं है, आपके दैनिक जीवन की कुछ आदतें भी इसके लिए जिम्मेदार हाे सकती हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए जरूरी हो जाता है कि उन कारणों ( Things That Harming Your Mental Health ) की पहचान की जाए जो मेंटल हैल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आइए जानते है कुछ ऐसे ही कारणों के बारे में :-

खराब पोस्चर

आपको शायद मालूम न हो लेकिन ये बात सच ही की आपके उठने, बैठने का ढंग भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। जर्नल ऑफ बिहेवियर थेरेपी और एक्सपेरिमेंटल थेरेपी में प्रकाशित 2017 के एक अध्ययन के अनुसार, सीधे बैठने से अवसाद के लक्षणों को कम किया जा सकता है। अध्ययन में सही पोस्चर को सकारात्मक दृष्टिकोण और नए सिरे से ऊर्जा देने वाला माना है।

अव्यवस्था

यदि आपके रहने की जगह अव्यवस्थित है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। द जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में प्रकाशित 2011 के एक शोध के अनुसार, अव्यवस्था लंबे समय तक तनाव का कारण बन सकती है।

अति व्यस्त होना

आजकल, लोग सोचते हैं कि व्यस्त होना अच्छा है। लेकिन जरूरत से ज्यादा व्यस्त होना आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। विज्ञान कहता है कि इससे जलन, चिंता, यहां तक कि अवसाद भी हो सकता है।

हमेशा 'हाँ' कहना

हर बार हां कहने से कई ऐसे काम आपके जिम्मे आ जाते है, जो आप नहीं करना चाहते, इससे आपका शेड्यूल भी बिगड़ जाता है। और हमें अपने लिए समय नहीं मिलता। जो की तनाव को बढ़ावा देता है।

अपने विचारों को दबाना

विचारों को दबाना मस्तिष्क के लिए असंतोषजनक होता है। अगर आप बार-बार ऐसा करते हैं तो आपको गंभीर तनाव से गुजरना पड़ सकता है।