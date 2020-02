Pain After Workout: वर्कआउट के बाद हाे पेट दर्द, ताे ऐसे करें बचाव

Pain After Workout: वर्कआउट करना सेहत और फिटनेस बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन अक्सर कई लोगों काे एक्सरसाइज करने के बाद बदन दर्द की शिकायत रहती है, खासकर पेट दर्द की। अगर आपके साथ भी यह समस्या है तो आपको...

Pain After Workout In Hindi: वर्कआउट करना सेहत और फिटनेस बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन अक्सर कई लोगों काे एक्सरसाइज करने के बाद बदन दर्द की शिकायत रहती है, खासकर पेट दर्द की। अगर आपके साथ भी यह समस्या है तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये दर्द कब अच्छा है और कब बुरा। मान लीजिए की आप पेट की एक्सरसाइज करते हैं और उससे पेट की मांसपेशियों में कुछ समय के लिए हल्का दर्द होने लगे तो ये दर्द आपके लिए अच्छा है। क्योंकि इससे आपके पेट की मासंपेशियों में विकास हाेता है। लेकिन पेट का व्यायाम करने बाद शरीर के अन्य हिस्से में दर्द का होना या पेट में तेज दर्द होना और आराम करने के बाद भी राहत न मिलना बुरे दर्द यानि किसी आंतरिक चोट के संकेत हो सकते हैं। आइए जानते हैं सामान्य तौर पर वर्कआउट के बाद पेट दर्द ( Belly Pain After Workout ) क्यों होता है:-



एसिड रिफ्लक्स और हर्टबर्न

हैवी वर्कआउट शरीर में अम्लीय तत्वों के प्रवाह को प्रभावित करता है। यह उन लोगों में बहुत आम है जो पहले से ही गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स बीमारी से पीड़ित हैं। जब व्यायाम के कारण पेट में तरल पदार्थ हिल रहे होते है। तो एसिड रिफ्लक्स और हर्टबर्न की समस्या हो सकती है। , तो यह नाराज़गी और भाटा पैदा कर सकता है। इसीलिए वर्कआउट खाली पेट करना अच्छा होता है। कुछ खाकर वर्कआउट करना पेट में दर्द कर सकता है।

डिहाइड्रेशन

व्यायाम करते समय, आपका शरीर पसीने के रूप में पानी खो देता है। इससे निर्जलीकरण और पेट में दर्द हो सकता है। हमारे शरीर को भोजन को पचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जब द्रव का स्तर कम हो जाता है, तो यह पाचन को प्रभावित करता है। इससे भोजन आपके शरीर में अधिक समय तक रहता है। यह बचा हुआ भोजन अपच और पेट दर्द का कारण बनता है।

खाने के बाद व्यायाम करना

यदि आप खाने के तुरंत बाद व्यायाम करते हैं, तो मस्तिष्क पहले आपके वर्कआउट की प्रक्रिया पर ध्यान देकर पेट में भोजन की अनदेखी करेगा। यह स्थिति पेट में भारीपन और सूजन का कारण बन सकती है।

वर्कआउट से पहले आप क्या खाते हैं

एक्सरसाइज करने से पहले आप जो खाना खाते हैं वह भी मायने रखता है। प्रोटीन और वसा में उच्च खाद्य पदार्थ खाने से आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम धीमा हो सकता है और पेट में दर्द हो सकता है। यदि आप हैवी एक्सरसाइज या मैराथन में भाग लेने की योजना बना रहे हैं, तो प्री वर्कआउट स्नैक हल्का रखें। हैवी प्रोटिन डाइट पेट दर्द का कारण बन सकती है।

मौसम की स्थिति

आपके पेट में दर्द का कारण आपके जिम का एयर कंडीशनर या सर्दी जुकाम भी हो सकता है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में व्यायाम करने से रक्त संचार खराब हो जाता है (कम तापमान आपके रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है) जिससे मांसपेशियों में खिंचाव होता है। यही कारण है कि आपको पहले घर के अंदर वार्म-अप व्यायाम करना चाहिए और फिर बाहर जाना चाहिए।