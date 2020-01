Lack of Water Side Effects: कम पानी पीने से सेहत काे हाेते हैं ये गंभीर नुकसान

Lack of Water Side Effects In Hindi: पर्याप्त पानी पीना हमारी सेहत बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि दिनभर की भागदौड़ के कारण लोग कम पानी पीते हैं। जो सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है। हमारे शरीर में 70 फीसदी पानी होता है। इसलिए भरपूर पानी पीना चाहिए। जब शरीर को पर्याप्त पानी मिलता है तो कई रोगों से बचाव होता है। पानी की कमी होने पर कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। शायद आपको मालूम न हो, लेकिन पानी न पीने के काफी नुकसान होते हैं। आइए जानते हैं कि शरीर में पानी कमी किन-किन बीमारियों ( Side Effect of not drinking enough water ) काे जन्म दे सकती है :-

थकान:

पानी की कमी से शरीर में थकान महसूस होती है। जिसके कारण आप एनर्जी की कमी महसूस कर सकते हैं। पानी की कमी से सिरदर्द, उलझन, तनाव वगैरह समस्याएं हो सकती हैं। कम पानी पीने से सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती हैं।

पेट की समस्या:

शरीर में पानी की मात्रा कम होने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। जिससे पेट खराब, अपच और दर्द की समस्या हो सकती है। पानी की कमी के कारण शरीर से विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं। जिससे अंदर कई बीमारियां लगती हैं।

दिल की समस्या:

पानी की कमी से शरीर डिहाइड्रेड हो जाता है। पानी का सही मात्रा में सेवन करने से शरीर के खराब पदार्थ पसीने और यूरीन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जो कई बीमारियों से बचाने का काम करता है। शरीर में पानी की कमी से खून जमने लगता है रक्त संचार सही से नहीं हो पाता जिस कारण दिल के रोगों जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

चेहरे चमक गायब:

सही मात्रा में पानी पीने से चेहरे में चमक आती है। लेकिन कम मात्रा में पानी पीने से चेहरे में झुर्रियां, दाग, मुंहासे, बेचान और रूखी त्वचा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कम पानी पीने की समस्या चेहरे की चमक भी खत्म कर सकती है।

मोटापा:

कम पानी पीने से आपका वजन बढ़ सकता है। क्योंकि इससे कब्ज की शिकायत हो जाती है। और आहार चर्बी के तौर पर आपके शरीर पर बढ़ता रहता है। इसके साथ ही शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं। जो कई बीमारियों का जन्म दे सकते हैं।

मुंह की दुर्गधं:

पानी की कमी मुंह में बदबू पैदा कर सकती है। कम पानी पीने से मुंह सूखने लगता है, जिसके कारण मुंह में बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं और सांसों से बदबू शुरू हो जाती है। मुंह की बदबू से बचने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में यानी ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए।

जोड़ों में दर्द:

पानी का अधिक सेवन करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। लेकिन कम पानी का सेवन करने से जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। क्योंकि पानी की कमी से जोड़ों की चिकनाहट खत्म हो जाती है जिसके कारण दर्द बढ़ सकता है।