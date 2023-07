Sleeping on the ground: जमीन पर सोना है फायदेमंद, इसमें छिपा है अच्छी सेहत व लंबी उम्र का राज

जयपुर Jul 24, 2023

Benefits of Sleeping on the ground: आयुर्वेद के अनुसार, फर्श पर सोने के कई लाभ हैं। रीढ़ की हड्डी पर इसका प्रभाव अधिक होता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है जिसका संपर्क सीधा मस्तिष्क से होता है। इससे पूरे शरीर का संतुलन बना रहता है। हमारे पूर्वज जमीन पर चटाई बिछाकर सोते थे, इससे वे पूरी तरह स्वस्थ और दीर्घायु होते थे।