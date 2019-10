Be Energetic: वर्कप्लेस पर हेल्दी रहने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Be Energetic Tips In Hindi: व्यस्त जिंदगी में ज्यादातर कामकाजी लोग जितना समय घर में बिताते हैं लगभग उतना ही समय वर्कप्लेस पर भी रहते हैं। इस भागमभाग में कर्इ बार तनाव व थकान की समस्या हाे जाती है। आइए जानते हैं कुछ उपायों के बारे में जिनको अपनाकर आप भी वर्कप्लेस पर स्वस्थ रह ( Be Energetic All The Time ) सकते हैं:-

वर्कप्लेस साफ रखें

कई रिसर्च में स्पष्ट हो चुका है कि किसी डेस्क में टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं इसलिए बेहतर होगा कि आप हर रोज सबसे पहले अपने वर्कस्पेस को साफ करें। कम्प्यूटर का की-बोर्ड भी साफ सुथरा रखें। हाथों की भी सफाई पर ध्यान दें।

छोटे-छोटे ब्रेक लें

लगातार बंद कमरे में बैठना सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए काम के बीच में हर दो-ढाई घंटे बाद 5-10 मिनट गैलरी में जाकर या ऑफिस बिल्डिंग के नीचे कुदरती रोशनी या बाहर की हवा में जाएं। इससे आपको मानसिक रूप से आराम मिलेगा।

पानी ज्यादा, चाय कम

बिना प्यास लगे भी पानी पीने की आदत डालें। ज्यादातर ऑफिस एयरकंडीशंड होते हैं इसलिए प्यास कम लगती है। लेकिन ऊर्जा और एकाग्रता के लिए पानी जरूरी है। यह शरीर को डीटॉक्सीफाई करने का काम भी करता है। ऑफिस में ज्यादा चाय या कॉफी पीने से बचना चाहिए।

घर का खाना

ऑफिस के लंच टाइम में बाहर जाकर स्ट्रीट फूड या कैंटीन या रेस्टोरेंट से खाना मंगवाकर खाने से बचें। घर से शुद्ध, सुपाच्य और हाइजीनिक भोजन टिफिन में पैक करवाकर ले जाएं। साथ में दही, सलाद या ताजे फल भी लें।

स्नैक्स रखें साथ में

आजकल ज्यादातर लोग गैस या डायबिटीज जैसी क्रॉनिक समस्याओं से परेशान रहते हैं। ऐसे में हर दो घंटे में हल्का-फुल्का स्नैक्स आदि लेना जरूरी है। इसके लिए अपने पास भुनी हुई मूंगफली या चना, ड्राईफ्रूट्स, फल या छोटा पैकेट बिस्कुट आदि रखना चाहिए। जरूरत पड़े तो ले लें। इससे एनर्जी लेवल और ब्लड शुगर लेवल ठीक रहेगा। गैस की समस्या भी नहीं होगी।

ऑफिस में भी करें योग

डेस्क और कम्प्यूटर पर काम करने से गर्दन, कमर, पीठ और आंखों में कई तरह की समस्याएं होती हैं। इनसे बचने के लिए कई छोटे-छोटे योगासन हैं जिनको वर्कप्लेस पर करें। इनमें अद्र्धकटीय चक्रासन, इसमें खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर करें और फिर दाईं और बाईं ओर झुकें।

- अद्र्ध चंद्रासन में दोनों हाथों को कमर पर रखकर सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकें।

- वक्रासन में दोनों पैरों को सामने की चेयर पर रख दें और बैठे हुए चेयर के हत्थों को पकड़कर दाईं और फिर बाईं ओर मुडेंं।

- अद्र्धमत्सेंद्रासन में एक चेयर पर बैठकर दूसरी चेयर पर पैर रखें और एक पैर मोड़ते हुए बैठने वाली चेयर के हत्थे पकड़कर दाईं, फिर बाईं ओर मुड़ें।

- गोमुख आसन के लिए चेयर पर बैठकर दाएं हाथ को ऊपर की ओर से बाएं हाथ को नीचे की ओर से पीठ की तरफ ले जाकर दोनों हथेलियों को पकड़ें।