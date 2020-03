World Sleep Day: तन आैर मन की सेहत के लिए जरूरी है इतने घंटे की नींद

World Sleep Day In Hindi: अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। बेहतर नींद हमें कई रोगों से दूर रखती है। इसलिए पूरे विश्व में सोने के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए 2007 से वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। इसका मकसद है दुनिया भर के लोगों को नींद के महत्व के प्रति जागरूक करना। ताकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अच्छी महत्व समझ सकें और पूरी नींद न लेने के नुकसान को जान सकें।

वर्ल्ड स्लीप डे 2020 का स्लोगन ( World Sleep Day 2020 Theme )

वर्ल्ड स्लीप डे 2020 का स्लोगन बेटर स्लीप, बेटर लाइफ, बेटर प्लेनेट ( better sleep, better life, better planet) रखा गया है। जिसका अर्थ है बेहतर नींद, बेहतर जीवन, बेहतर संसार।

नींद, हमें शारीरिक तौर से ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी सेहतमंद बनाती है।भरपूर नींद न लेना शारीरिक और मानसिक थकान के साथ कई रोगों को न्योता देती है। अच्छी नींद लेने के लिए एक व्यक्ति का 7-8 घंटे सोना काफी रहता है।आइए जानते हैं बेहतर नींद के फायदों के बारे में:-

- भरपूर नींद शारीरिक आैर मानसिक थकान दूर कर आपकाे ऊर्जावान महसूस कराती है।

- अच्छी नींद आपके साेचने आैर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने में भी मददगार हाेती है।

- भरपूर नींद लेकर आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे।

- स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स दूर करने में भी अच्छी असरदार हाेती है।

- कब्ज अाैर बदहजमी जैसी समस्याआें काे भी अच्छी नींद के जरिए दूर किया जा सकता है।