असफलता से मायूस अरशद वारसी बोले, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी फिल्में भी.....

बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी फिल्मों की असफलता से मायूस नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्रेड एनालिस्ट के ट्वीट पर जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है। "मैं कितनी भी अच्छी फ़िल्में बना लूं वह बॉक्स ऑफिस के लिए कम पड़ जाती है।

दरअसल अरशद वारसी की फिल्म गुड्डू रंगीला को 5 साल पूरे होने पर ट्रेड एनालिस्ट जोगिंदर टुटेजा ने ट्विटर पर लिखा है। "यह फिल्म हिट क्यों नहीं हो पाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इस एक्शन कॉमेडी फिल्म को वह प्यार क्यों नहीं मिला, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया परफॉर्म करना चाहिए था, यह अलग कॉन्सेप्ट था, जिसे कमर्शियल स्टाइल में बनाया गया था, फिल्म का क्लाइमेक्स तो आज भी जेहन में ताजा है।"

इस पर एक्टर अरशद वारसी ने जवाबी रूप में लिखा है। "मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कितनी भी अच्छी फ़िल्में बना लूं , वह बॉक्स ऑफिस के लिए कम पड़ जाती है।" सोशल मीडिया पर एक्टर का यह ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। इस पर एक यूजर ने लिखा है। "आपकी कॉमिक टाइमिंग सबसे नेचुरल है, क्या आपको सच में लगता है कि बॉक्स ऑफिस मायने रखता है। आपकी अपनी फैन फॉलोइंग है।" इस प्रकार एक यूजर ने लिखा "अरशद वारसी की परफॉर्मेंस मायने रखती है, उनकी नजरों में भी बॉक्स आफिस के जरिए सफलता नहीं मापी जा सकती है।" इस प्रकार फेन्स के कई ट्वीट हैं। जो अरशद वारसी के बयान को गलत बता रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास करा रहे हैं कि वह एक शानदार एक्टर है।

आपको बता दें कि एक्टर अरशद वारसी का बॉलीवुड में 24 साल का सफर हो गया है। उन्होंने शुरुआत में कुछ इंटेंस रोल किये। लेकिन बाद में उन्होंने खुद को कॉमेडी जोनर में ढाल लिया, इसके बावजूद भी अरशद वारसी को सफलता हाथ नहीं लगी। यह बात खुद उनके द्वारा कही जा रही है, जबकि फैंस उन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं।

My sentiments exact... it’s like no matter what I do, it’s not good enough for the box office... https://t.co/CssUxOVZIC

#5YearsOfGudduRangeela - I still believe this action comedy didn’t get its due. This one with @ArshadWarsi @TheAmitSadh @aditiraohydari should have worked at the BO. Dir @subkapoor tried to make something different in the commercial space. Still remember the iconic climax shot pic.twitter.com/B2skTnqgTX