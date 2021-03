Kangana से यूजर ने बेटी को बर्थडे विश करने की मांग की, लोग बोले- 'बड़े होकर इसके जैसे ही बाप को मारेगी थप्पड़'

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वह जो भी पोस्ट करती हैं। वह किसी ना किसी से वजह से सुर्खियों में आ जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। कुछ समय पहले ही कंगना एक मॉर्निंग बेक्रफास्ट की तस्वीर पोस्ट की थी। जिसमें उन्होंने खुद से बनाई गई स्मूदी की फोटो पोस्ट की थी। यह देख उनके प्रशंसक भी कमेंट करते हुए नज़र आए। इस बीच एक हर्ष नाम के यूजर ने अपनी बेटी की तस्वीर भेजकर कंगना से एक मांग की। जिसके बाद से एक शख्स के जवाब ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चलिए आपको बतातें हैं कि आखिर उस शख्स ने कंगना के बारें में ऐसा क्या कहा कि उसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है।

There is nothing I appreciate more than self made food, here’s my very own personal recipe a summer smoothie for breakfast with lots of organic honey nuts and fruits ❤️ #Tejas pic.twitter.com/UVqVkfx6Lh

दरअसल, हर्ष नाम के यूजर ने अपनी बेटी की तस्वीर शेयर कर कंगना से अपील करते हुए ट्वीट में लिखा कि "आज मेरी बेटी रितिका सिंग का बर्थडे है। आप से निवेदन है कि उसे जन्मदिन की बधाई दे दें।" इस ट्वीट को पढ़ने के बाद दूसरे यूजर हरजीत सुमन ( Harjit Suman ) ने हर्ष के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि- "आपकी बेटी बेहद ही खूबसूरत है। लेकिन आज क्यों कंगना से उसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं? एक दिन वह भी बड़ी होकर अपने पिता पर हाथ उठाए या फिर ड्रग एडिक्ट हो जाए, सिगरेट पीने लगे, घर छोड़ दे, आप क्‍या चाहते हैं? हरजीत ने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि वह अपनी बेटी को भगवान और दादा-दादी से उसे आशीर्वाद दिलवाएं।"

your daughter is beautiful but do you want kangana blessing for your daughter? So one day she also raises her hand to slap her father, I mean your husband, becomes a drug-addicted, smoker, leave home, that what you want? get blessings from GOD or from her grandparents.