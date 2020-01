दीपिका पर बरसी कंगना रनौत, TikTok वीडियो को बताया असंवेदनशील, कहा- मांगनी चाहिए माफी

View this post on Instagram

Starring award-winning Indian actor Deepika Padukone, the film Chhapaak is based on the life of acid-attack survivor Laxmi Agarwal, and hit the movie theatres last Friday, January 10. "On a much deeper level, hopefully we will be able to challenge the notion of what beauty is, or the way we've been conditioned to understand beauty," says @deepikapadukone. Since chemical assault rates in India are reported in the hundreds per year and continue to rise, Chhapaak is a crucial story that needs to be told. استوحيت قصة فيلم Chhapaak من بطولة نجمة هوليوود الحائزة على عدة جوائز #ديبيكا_بادكون من أحداث قصة الهجوم الحمضي الأسيدي الذي نجت منه لاكشمي أغاروال ويطلق في دور السينما يوم 10 يناير الجاري. "نأمل أن نتمكن من تحدي مفهوم الجمال لدى الناس، أو الطريقة التي جُبلنا فيها على فهم الجمال" هذا ما قالته النجمة ديبيكا بادكون. ويبدو أن قصة هذا الفيلم يجب أن تُروى الآن في الوقت الذي تتخطى فيه أعداد حالات الهجوم بالحمض الأسيدي المئات في الهند تحديداً، ويستمر هذا العدد في الارتفاع.