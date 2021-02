भारती सिंह ने गिन्नी चतरथ की अनदेखी तस्वीर शेयर कर कपिल शर्मा को दी बेटा होने की बधाई

नई दिल्ली: कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। वह एक बार फिर पापा बन चुके हैं। सोमवार की सुबह कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) ने एक बेटे को जन्म दिया। गिन्नी की प्रेग्नेंसी की खबरें काफी वक्त से आ रही थीं लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं थी। उसके बाद हाल ही में जब एक फैन ने कपिल से पूछा कि शो ऑफ एयर क्यों हो रहा है? इस पर कपिल ने जवाब दिया था- क्योंकि नए बेबी के स्वागत के लिए मुझे मेरी पत्नी के साथ घर पर रहने की जरूरत है।

कपिल शर्मा ने किया ट्वीट

ऐसे में अब कपिल शर्मा के घर एक और नन्हे मेहमान का आगमन हो चुका है। इसकी जानकारी भी कपिल ने ट्वीट (Kapil Sharma Tweet) कर दी। उन्होंने लिखा, 'नमस्कार, आज सुबह हमें भगवान के आशीर्वाद के रूप में एक बेटा मिला है, ईश्वर की कृपा से बच्चा और मां दोनों स्वस्थ हैं, आपके प्यार और दुआओं के लिए सभी का शुक्रिया। गिन्नी और कपिल'। कपिल के इस ट्वीट के बाद अब उन्हें सेलेब्स बधाई दे रहे हैं।

Namaskaar 🙏 we are blessed with a Baby boy this early morning, by the grace of God Baby n Mother both r fine, thank you so much for all the love, blessings n prayers 🙏 love you all ❤️ginni n kapil 🤗 #gratitude 🙏