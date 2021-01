Bigg Boss 14: तारक मेहता की बबीता जी को आया राखी सावंत पर गुस्सा, ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्ली: ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत (Rakhi Sawant) इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) में लोगों को हंसाने का काम कर रही हैं। आए दिन वह अपनी हरकतों से लोगों के चेहरे पर हंसी लाती हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें लोगों का खूब प्यार भी मिल रहा है। इन दिनों वह अभिनव शुक्ला को पसंद करने का दावा कर रही थीं। दोनों का यह एंगल अच्छा चल ही रहा था कि लेकिन राखी कुछ ऐसा कर जाती हैं कि सोशल मीडिया पर लोग उनके खिलाफ भी हो गए। इतना ही नहीं, टीवी के कई एक्टर्स ने अभिनव का समर्थन किया है। दरअसल, राखी ने बीते एपिसोड में अभिनव का नाड़ा खोल दिया था। जिस पर उनकी पत्नी रुबीना दिलैक काफी गुस्सा हुई थीं।

So irritating to see Vikas Gupta and Rahul defending Rakhi’s behaviour. The verbal diarrhoea of Rakhi to Abhinav shown in the episodes is nothing short of harassment. My respect to #RubiNav for keeping their cool. The guy is clearly uncomfortable and traumatised #BigBoss14