Mirzapur और Panchayat ही नहीं, फैंस को इन हिट फिल्मों के तीसरे पार्ट का भी है इंतजार, देखें लिस्ट

हेरा फेरी 3 (Hera Pheri 3) अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की कॉमेडी फिल्म ‘हेरा फेरी’ को फैंस ने खूब पसंद किया है। अब इसके तीसरे पार्ट का भी फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ‘हेरा फेरी 3’ इसी साल रिलीज होगी।



'सिंघम' के तीसरे पार्ट 'सिंघम अगेन' भी इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही 'सिंघम अगेन' में अजय देवगन, अर्जुन कपूर और करीना कपूर नजर आएंगे।

डॉन 3 (Don 3) मूवी ‘डॉन 3’ फरहान अख्तर की फिल्म है। इसमें रणवीर सिंह लीड रोल में होंगे और उनके साथ कियारा आडवाणी नजर आएंगी।



फिल्म 'भूल भुलैया' का भी तीसरा पार्ट 'भूल भुलैया 3' आने वाला है। इसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग भी चल रही है और यह इस साल दिवाली के समय बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।