इन मुस्लिम एक्टर्स ने सालों छिपाई अपनी पहचान, मूवी फ्लॉप होने के डर से रखा हिंदू नाम

मुंबईPublished: Mar 17, 2024 02:03:03 pm Submitted by: Suvesh Shukla

Muslim Actors With Hindu Name: हिंदी सिनेमा में कई ऐसे मुस्लिम एक्टर्स हुए जिन्होंने अपना असली नाम बदलकर हिंदू नाम से फिल्मों में काम किया है। आज हम ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपना नाम बदल लिया था।

Muslim Actors Who Changed There Name: हिंदी सिनेमा जगत में कई सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस ने हुए जो धर्म से तो मुस्लिम थे लेकिन फिल्मों के लिए हिंदू नाम रख लिए। उन्होंने हिंदू नाम से ही सिनेमा जगत में ढेर सारी शोहरत कमाई। उनका नाम हर किसी की जुबान पर रहा। इस लिस्ट में कई बड़े, जाने-माने और मशहूर एक्टर शामिल है।

दिलीप कुमार मशहूर एक्टर दिलीप कुमार ने अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें लगता था कि मुस्लिम होने की वजह से उनकी फिल्में कोई नहीं देखेगा।



यह भी पढ़ें जावेद अख्तर और ‘एनिमल’ डायरेक्टर के बीच छिड़ी जुबानी जंग, "फिल्म का बनना नहीं चलना खतरनाक है..." अजीत 80 और 90 के दशक के सबसे खतरनाक विलेन का रोल करने वाले अजीत ने भी अपना नाम बदल रखा था। उनका नाम असली नाम हामिद अली खान था। आइए हम जानते हैं उन मुस्लिम कलाकारों के बारे में जिन्होंने हिंदू नाम रखकर बेशुमार शोहरत कमाई। हालांकि बॉलीवुड में नाम बदलकर काम करना अब चलन बन गया है।मशहूर एक्टर दिलीप कुमार ने अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें लगता था कि मुस्लिम होने की वजह से उनकी फिल्में कोई नहीं देखेगा।80 और 90 के दशक के सबसे खतरनाक विलेन का रोल करने वाले अजीत ने भी अपना नाम बदल रखा था। उनका नाम असली नाम हामिद अली खान था। जॉनी वॉकर हिंदी सिनेमा में कॉमेडी की बात हो और जॉनी वॉकर का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। वह अपनी शानदार अदाकारी की वजह से लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। लेकिन जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। हिंदी सिनेमा में कॉमेडी की बात हो और जॉनी वॉकर का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। वह अपनी शानदार अदाकारी की वजह से लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। लेकिन जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। जगदीप 80 और 90 के दशक के बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर जगदीप ने भी अपना नाम बदलकर फिल्मों में काम किया है। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी है। संजय संजय ने चेतन आनंद की फिल्म 'हकीकत' से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। संजय फिरोज खान के छोटे भाई है। उनका असली नाम शाह अब्बास खान है। 80 और 90 के दशक के बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर जगदीप ने भी अपना नाम बदलकर फिल्मों में काम किया है। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी है।संजय ने चेतन आनंद की फिल्म 'हकीकत' से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। संजय फिरोज खान के छोटे भाई है। उनका असली नाम शाह अब्बास खान है। जयंत जयंत हिंदी सिनेमा के अच्छे एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने भी अपना नाम बदलकर ही फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। जयंत का असली नाम जकारिया खान है। इसके अलावा मधुबाला और मीना कुमारी जैसी मशहूर एक्ट्रेस ने भी अपना नाम बदलकर ही बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। वहीं मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां था। जयंत हिंदी सिनेमा के अच्छे एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने भी अपना नाम बदलकर ही फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। जयंत का असली नाम जकारिया खान है। इसके अलावा मधुबाला और मीना कुमारी जैसी मशहूर एक्ट्रेस ने भी अपना नाम बदलकर ही बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। वहीं मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां था। पढ़ना जारी रखे