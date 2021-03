सुशांत सिंह राजपूत को यादकर बहन श्वेता सिंह कीर्ति हुईं इमोशनल, लिखी दर्दभरी कविता

नई दिल्ली | बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के सदमे से आज भी उनका परिवार अभी निकल नहीं पाया है। सुशांत के फैंस जहां अपने फेवरेट स्टार की कई यादें शेयर करते रहते हैं वहीं उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति (Shweta Singh Kirti ) भी कई इमोशनल पोस्ट शेयर करती रहती हैं। वो सुशांत के लिए ढेरों मुहिम भी चला चुकी हैं ताकि उनके भाई को इंसाफ मिल सके। इस बार श्वेता ने एक दर्दभरी कविता और धैर्य शब्द का मतलब शेयर किया है। श्वेता का सुशांत को लेकर भावुक पोस्ट देखकर उनके फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं।

श्वेता सिंह कीर्ति ने पहले अपने ट्विटर पर धैर्य शब्द का अर्थ बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- धैर्य का शाब्दिक अर्थ है - देरी, परेशानी और दर्द को बिना गुस्सा हुए स्वीकार या सहन करने की क्षमता। श्वेता अक्सर ही अपने भाई सुशांत को यादकर भावुक हो जाती हैं और इमोशनल पोस्ट भी करती हैं। सुशांत के फैंस उन्हें हिम्मत बंधाते हैं। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए श्वेता ने कई बार ट्वीट कर लोगों से अपील की है।

Literal meaning of Patience-⁰the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. And PATIENT we have been! #TruthAboutSushant