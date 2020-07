Urvashi Rautela संग Gautam Gulati की शादी का सच आया सामने, Photos शेयर कर एक्टर ने बताई ये बात

View this post on Instagram

Shaadi mubarak nahi bologey ? 🙈😂 @urvashirautela 💫 @archanapuransingh Guys our film #virginbhanupriya Is coming soon on @zee5premium @zee5 on 16 th July, I hope apko pasand aye ye light comedy ❤️ & trailer coming out today at 4 pm Director : @ajaylohan