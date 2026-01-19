Bundi : चार साल में भी नहीं बना सामुदायिक स्वास्थ्य भवन

इनका कहना है

चार साल से नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन बार-बार बजट के अभाव में चार वर्ष बाद भी नया भवन भवन नहीं मिलने के कारण क्षेत्र के मरीजों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस बारे में बार-बार उच्च अधिकारियों व विभाग को अवगत करवाया जा रहा है। लगभग एक महीने बाद नया भवन मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसके बाद यहां पर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी, वहीं स्टाफ भी बढ़ेगा। सोनोग्राफी और एक्सरे आदि की बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी।

डॉ. राकेश मंडावरा, चिकित्सा प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बसोली व ब्लॉक सीएमएचओ