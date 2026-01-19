19 जनवरी 2026,

बूंदी

Bundi : चार साल में भी नहीं बना सामुदायिक स्वास्थ्य भवन

खेराड़ क्षेत्र के बसोली कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 अगस्त 2019 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत किया गया था

बूंदी

image

pankaj joshi

Jan 19, 2026

Bundi : चार साल में भी नहीं बना सामुदायिक स्वास्थ्य भवन

बसोली. निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य भवन।

बसोली. खेराड़ क्षेत्र के बसोली कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 अगस्त 2019 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत किया गया था, जिसके चलते विधायक अशोक चांदना के प्रयासों से 5 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा हुई थी, लेकिन 4 वर्ष बाद भी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण अभी तक भी पूर्ण नहीं हो पाया है।

वहीं वर्तमान में बसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने भवन में मरीज को मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखना पड़ रहा है, वहीं यह अस्पताल खेराड क्षेत्र के बूंदी जिले सहित हिंडोली उपखंड के 50 से अधिक गांव के मरीज और आसपास के भीलवाड़ा क्षेत्र से जुड़े गांवों के मरीज भी यहां उपचार करवाने पहुंचते हैं। वहीं इस अस्पताल में वर्तमान में 6 नर्सिंग स्टाफ, एक एलएचबी और एक एएनएम और एक अकाउंटेंट के अलावा तीन चिकित्सक के पद सृजित है, जिनमें तीन चिकित्सकों के पद रिक्त चल रहे हैं। और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद रिक्त है।

ऐसे में मरीज को यहां पर स्टाफ की कमी के चलते भी बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। वहीं मोर्चरी के अभाव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शव को रखने के लिए बेहतर सुविधा नहीं है, जिसके चलते क्षेत्र में शव मिलने पर हिंडोली या बूंदी भेजना पड़ता है। वहीं वर्तमान में भवन तैयार नहीं होने के कारण पुराने भवन में ही मरीजों को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए टीन सेट लगाकर भर्ती करना पड़ता है, वहीं चिकित्सकों के अलग-अलग कक्ष भी नहीं है।

इसके साथ ही मरीज को सोनोग्राफी या एक्सरे करवाना हो तो बूंदी 35 किलोमीटर या हिंडोली 25 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने निजी साधन से पहुंचना पड़ता है। बसोली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हिंडोली ब्लॉक सीएमएचओ का भी पद दे रखा है, जिसके चलते चिकित्सा अधिकारी को बार-बार अन्य जिम्मेदारियां भी है, जिसके चलते यहां आपकी चिकित्सा सुविधा चरमराई हुई है।

इनका कहना है
चार साल से नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन बार-बार बजट के अभाव में चार वर्ष बाद भी नया भवन भवन नहीं मिलने के कारण क्षेत्र के मरीजों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस बारे में बार-बार उच्च अधिकारियों व विभाग को अवगत करवाया जा रहा है। लगभग एक महीने बाद नया भवन मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसके बाद यहां पर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी, वहीं स्टाफ भी बढ़ेगा। सोनोग्राफी और एक्सरे आदि की बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी।
डॉ. राकेश मंडावरा, चिकित्सा प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बसोली व ब्लॉक सीएमएचओ

