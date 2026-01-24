24 जनवरी 2026,

शनिवार

बूंदी

Bundi : देवनारायण भगवान की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु

कस्बे में शुक्रवार को वीर गुर्जर समाज देई के तत्वावधान में श्रीदेवनारायण भगवान की शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा बडा पाडा स्थित देवनारायण भगवान के स्थानक से प्रारम्भ होकर लोहडी चौहटी,चारभुजा मंदिर,सदर बाजार,गढ़ चौक,मुख्य बाजार, विवेकानन्द सर्कल होते हुए बांसी रोड स्थित श्री देवनारायण भगवान मंदिर पर पहुंची।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 24, 2026

देवनारायण भगवान की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु

देई.कस्बे मे श्रीदेवनारायण भगवान की शोभायात्रा मे अखाडे का प्रदर्शन करते हुए व मौजूद लोग।

देई. कस्बे में शुक्रवार को वीर गुर्जर समाज देई के तत्वावधान में श्रीदेवनारायण भगवान की शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा बडा पाडा स्थित देवनारायण भगवान के स्थानक से प्रारम्भ होकर लोहडी चौहटी,चारभुजा मंदिर,सदर बाजार,गढ़ चौक,मुख्य बाजार, विवेकानन्द सर्कल होते हुए बांसी रोड स्थित श्री देवनारायण भगवान मंदिर पर पहुंची। यात्रा में आगे की ओर अखाडेबाज शामिल रहे, जिन्होंने जगह जगह पर हेरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन करते हुए लोगों को रोमांचित कर दिया, जिनके पीछे महादेव की भूतों की टोली, अग्नि प्रदर्शन आकर्षण का केन्द्र रहे।

यात्रा में नृत्य करती घोडियों ने शोभा को बढाया। साथ में श्रीकृष्ण राधा,हनुमानजी की मनमोहक झांकियां व नृत्य ने लोगों का ध्यान खींचा। साथ में भगवान देवनारायण की झांकी भी शामिल रही। यात्रा को देखने के लिए घ्ररों, दुकानों की छतें सडक़ों पर लोगों की भीड मौजूद रही। इस दौरान बाजार में लोगों का आवागमन अवरुद्ध रहा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देई सहित जैतपुर, चन्दनपुरा, लाम्बाबरडा, जगमुन्दा, मोडसा, हापोलाई, मेढकपुरा, मोहब्बतपुरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रो से लोग पहुंचे।

बसोली. खेराड क्षेत्र के खेर काटा में बसंत पंचमी के मौके पर देवनारायण भगवान की वार्षिक तिथि बंधन की पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न हुई। इस दौरान सुबह 10 बजे हवन कुंड में ग्रामीणों ने आहुतियां लगे, वहीं रात्रि को भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मूर्ति स्थापना को लेकर कलश यात्रा निकाली
सांवतगढ़(हिण्डोली). ग्राम हरमाली का खेड़ा में भगवान श्री देवनारायण की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। डीजे की मधुर धुनों पर महिलाएं एवं बच्चे नृत्य करते हुए चलते नजर आए, जिससे पूरे गांव का माहौल भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा दोपहर करीब 2 बजे रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए सायंकाल लगभग 8 बजे भगवान श्री देवनारायण के मंदिर परिसर पहुंची, जहां विधिवत पूजा-अर्चना की गई।

शुक्रवार को बोलियों की प्रक्रिया के बाद विधिवत उन्हें हवन कुंड पर बैठाया गया। कार्यक्रम में रामरतन मीणा, कजोड़ गुर्जर, बाबूलाल लाइनमैन, रामरतन गुंजल, पप्पू सैनी सहित कई गणमान्य सदस्य एवं सर्व समाज के लोग मौजूद रहे।

