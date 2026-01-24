Bundi : देवनारायण भगवान की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु

देई. कस्बे में शुक्रवार को वीर गुर्जर समाज देई के तत्वावधान में श्रीदेवनारायण भगवान की शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा बडा पाडा स्थित देवनारायण भगवान के स्थानक से प्रारम्भ होकर लोहडी चौहटी,चारभुजा मंदिर,सदर बाजार,गढ़ चौक,मुख्य बाजार, विवेकानन्द सर्कल होते हुए बांसी रोड स्थित श्री देवनारायण भगवान मंदिर पर पहुंची। यात्रा में आगे की ओर अखाडेबाज शामिल रहे, जिन्होंने जगह जगह पर हेरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन करते हुए लोगों को रोमांचित कर दिया, जिनके पीछे महादेव की भूतों की टोली, अग्नि प्रदर्शन आकर्षण का केन्द्र रहे।