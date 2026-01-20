Bundi : कलश यात्रा में उमड़े श्रद्धालु, घोड़ी नृत्य बना आकर्षण

कलश यात्रा में डीजे पर भगवान देवनारायण के भजनो पर महिलाएं व युवा नृत्य करते हुए चल रहे थे। सजी धजी बग्गियों में बाबा बालकदास, पीठाधीश्वर पावन कोटाला धाम कटियाली गुफा सावर व रामगोपाल भोपाजी मुख्य पुजारी दलपुरा देवधाम सवार थे। वहीं कलश यात्रा शुरू होने से पूर्व आजाद पार्क में घोड़ी नृत्य भी समाज के लोगों में आकर्षण का केन्द्र रहा। कलश यात्रा में एक खुली जीप में गुर्जर समाज के जिलाध्यक्ष महावीर चांदना दल बल के साथ जनता का अभिवादन करते हुए चल रहे थे, जिनका जगह-जगह लोगों ने स्वागत किया। गुर्जर समाज के संरक्षक गणेशलाल हूण, रणजीत गुर्जर, भरत गुर्जर, महावीर दायमा, जीतमल कोली, पिंकू गुर्जर, सुरेश गुर्जर, देवलाल चांदना कंवरपुरा, जोधराज, दीपक, हेतराम, हेमराज गुर्जर, गोविन्द उमरवाल, राजकुमार उमरवाल सहित समाज के लोग शामिल हुए।