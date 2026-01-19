Bundi : चंबल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए पर्यावरण प्रेमियों ने पदयात्रा रैली निकाली

केशवरायपाटन. पर्यावरण प्रेमी चम्बल बचाओं अभियान के तहत पदयात्रा निकालते हुए।
केशवरायपाटन. हम लोग संस्था एवं शहर के पर्यावरण प्रेमियों ने प्रदूषित होती चंबल नदी को बचाने के लिए पदयात्रा निकाली। चंबल बचाओ रैली के तहत पदयात्रा का शुभारंभ राज राजेश्वर मंदिर परिसर से किया। यह यात्रा चंबल नदी के किनारे होते हुए केशव मंदिर के नीचे स्थित केशव घाट पर पहुंची।
रैली में युवा नेता कुंदन चीता के नेतृत्व में स्थानीय नागरिक, युवा, महिलाएं, प्रमुख व्यक्ति और संस्था के पदाधिकारी शामिल हुए। प्रतिभागियों ने हाथों में ‘चंबल को स्वच्छ रखो’, ‘नदी बचाओ’, ‘घाटों का विकास करो’ जैसे संदेश वाली तख्तियां थामे पैदल, मोटरसाइकिल और वाहनों पर सवार होकर वे चंबल की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के नारे लगाते हुए शामिल हुए। केशव मंदिर के मुख्य घाट पर रैली एक विचार गोष्ठी में परिवर्तित हो गई।
गोष्ठी को संबोधित करते हुए हम लोग संस्था के डॉ. सुधीर गुप्ता ने चंबल में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सामाजिक और स्थानीय जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चंबल देश की सबसे स्वच्छ नदी है, जो कोटा शहर, बूंदी और आसपास के सैकड़ों गांवों की जीवनदायिनी है। पर्यावरण प्रेमी कुंदन चीता, बृजेश काईल्या, एडवोकेट बीटा स्वामी ने संबोधन में चंबल को बचाने के सुझाव दिए। स्थानीय निवासियों ने घाटों के विकास में गति लाने और नदी में गंदगी नहीं डालने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर कोटा से आए पर्यावरण प्रेमी, हम लोग संस्था के अशोक शर्मा, राजू गुप्ता, अजय चौधरी, सौरभ मेहता, हर्षाली श्रीवास्तव, टी.पी. सेठी, सुशील सिंह उपस्थित रहे। श्याम मनोहर हरित, देवकिशन मीना, भागीरथ मीणा, गजेंद्र सिंह, शशि शर्मा, मनीष कविराज, पार्षद श्यामा बाई नामा, महेश नामा, पूर्व पार्षद मूलचंद बाथला, जगदीश वर्मा, महेंद्र शर्मा, पार्षद तुषार शर्मा, नागेश नागर, हनुमान मीणा, हरिशंकर सुमन, अरङ्क्षवद भूतिया ने भाग लिया और अपने विचार रखे। सभी पर्यावरण प्रेमियों ने आगामी दिनों में चंबल में बढ़ती गंदगी रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया।
