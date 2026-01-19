Bundi : चंबल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए पर्यावरण प्रेमियों ने पदयात्रा रैली निकाली

इस अवसर पर कोटा से आए पर्यावरण प्रेमी, हम लोग संस्था के अशोक शर्मा, राजू गुप्ता, अजय चौधरी, सौरभ मेहता, हर्षाली श्रीवास्तव, टी.पी. सेठी, सुशील सिंह उपस्थित रहे। श्याम मनोहर हरित, देवकिशन मीना, भागीरथ मीणा, गजेंद्र सिंह, शशि शर्मा, मनीष कविराज, पार्षद श्यामा बाई नामा, महेश नामा, पूर्व पार्षद मूलचंद बाथला, जगदीश वर्मा, महेंद्र शर्मा, पार्षद तुषार शर्मा, नागेश नागर, हनुमान मीणा, हरिशंकर सुमन, अरङ्क्षवद भूतिया ने भाग लिया और अपने विचार रखे। सभी पर्यावरण प्रेमियों ने आगामी दिनों में चंबल में बढ़ती गंदगी रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया।