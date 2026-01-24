Bundi : छोटीकाशी के पर्यटन को मिले अन्तरराष्ट्रीय पहचान

बूंदी को विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों के बीच अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन पर्यटन मंचों और डिजिटल प्रचार का उपयोग किया जा सकता है। सरकारी पर्यटन योजनाओं का बेहतर प्रचार और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने से बूंदी में पर्यटन को नया आयाम मिल सकता है। पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए सुगम पथ व लाइट की व्यवस्था, सफाई के लिए विशेष योजना बने। पर्यटन स्थलों का साइनबोर्ड बाजारों में लगे। बूंदी प्रवेश मार्ग पर मानचित्र लगे । नया बस स्टैंड हेरिटेज की तर्ज पर बने।

आशीष दाधीच, होटल व्यवसायी