Bundi : पेंशनर्स के लिए विशेष पैकेज और सुविधाओं में इजाफा करे सरकार

बूंदी. राजस्थान विधानसभा में शीघ्र प्रस्तुत होने वाले आगामी बजट को लेकर प्रदेशभर के कर्मचारी संगठनों, पेंशनर समाज, मानदेय कर्मचारियों एवं विभिन्न सेवा संघों में व्यापक चर्चा और अपेक्षाओं का दौर जारी है। राज्य के लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कार्मिकों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह बजट न केवल वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का समाधान करेगा, बल्कि कर्मचारियों व पेंशनर्स के भविष्य की नीतियों की दिशा भी तय करेगा। जिले में भी इस बजट को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर समाज एवं यूनियनों ने अपनी मांगों और अपेक्षाओं को लेकर विचार-विमर्श किया।