Bundi Police Raid: अचानक पहुंची पुलिस, होटल के 4 कमरों में संदिग्ध हाल में मिले 8 युवक-युवतियां

पुलिस जांच के दौरान यह भी सामने आया कि होटल के आगंतुक रजिस्टर में कमरों में ठहरे युवक-युवतियों के नाम दर्ज नहीं थे। साथ ही होटल मालिक ने किसी भी व्यक्ति से पहचान पत्र (आईडी) भी नहीं लिया था। पुलिस के अनुसार होटल संचालकों के लिए यह जरूरी होता है कि आने वाले मेहमानों का नाम और आईडी रजिस्टर में दर्ज किया जाए, लेकिन यहां इस नियम का पालन नहीं किया।