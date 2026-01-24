24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : शराब असली है या नकली,क्यूआर कोड स्कैन करते ही चलेगा पता

शराब के शौकिनों के लिए यह खबर है। वो बोतल पर पीने वाली शराब असली पी रहे या नकली। इसका पता अब आसानी से चल सकेगा। बस बोतल में लगे क्यूआर को स्कैन करते ही शराब की बोतल की पूरी जानकारी सामने होगी।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 24, 2026

शराब असली है या नकली,क्यूआर कोड स्कैन करते ही चलेगा पता

शराब

बूंदी. शराब के शौकिनों के लिए यह खबर है। वो बोतल पर पीने वाली शराब असली पी रहे या नकली। इसका पता अब आसानी से चल सकेगा। बस बोतल में लगे क्यूआर को स्कैन करते ही शराब की बोतल की पूरी जानकारी सामने होगी। इससे स्पष्ट होगा कि शराब असली है या नकली। साथ ही कहां से बनी और कितने की है। अवैध शराब के विक्रय की रोकथाम एवं हानिकारक मंदिरा के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए आबकारी विभाग ने हर बोतल पर क्यूआर कोड दिया है। सिटीजन एप से स्कैन करते ही शराब की पूरी कुंडली सामने आ जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक शराब की बोतल पर लगे होलोग्राम स्टीकर की जांच पर आधारित सिटीजन एप काफी उपयोगी है। यह एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऑनलाइन एप के माध्यम से मदिरा बोतल के संबंध में पूरी सूचना मदिरा क्रेता अथवा उपयोगकर्ता को रियल टाइम में प्राप्त हो जाएगी।

विभाग की पहल
राज्य में लाइसेंसशुदा शराब दुकानों से खरीदी जाने वाली शराब की बोतलों में असली-नकली और ओवररेट की समस्या के समाधान के लिए आबकारी विभाग ने पहल की है। अवैध मदिरा के विक्रय पर प्रभावी अंकुश लगाने और जहरीली शराब में आमजन को सुरक्षित रखने के लिए आबकारी विभाग ने सिटीजन एप कारागर रूप से सामने आया है। इससे लाइसेंसी शराब दुकान से खरीदी जाने वाली बोतल में शराब की पूरी कुंडली खुल जाएगी।

एप से यह पता चल सकेगा
एप के माध्यम से मदिरा बोतल का क्यूआर कोड स्कैन करने पर ब्रांड, अधिकतम मूल्य, पैर्किंग साइज, बैच नंबर, उत्पादन तिथि एवं निर्माता का नाम सहित सभी विवरण रियल टाइम में उपलब्ध हो जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अनधिकृत स्त्रोत से खरीदी गई मंदिरा जहरीली और जानलेवा हो सकती है। पड़ौसी राज्यों से सस्ती शराब की तस्करी की आशंका को देखते हुए यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा कवच साबित होगी। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी दुकान पर अधिकृत मूल्य से अधिक वसूली या अनधिकृत मदिरा की बिक्री की शिकायत हो, तो उपभोक्ता सिटीजन एप के जरिए क्यू आर कोड स्कैन कर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। वहीं कई अधिकतम मूल्य से अधिक मांग या संदिग्ध मदिरा की सूचना संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को जानकारी दे सकते हैं।

हो चुकी है कार्रवाई
जानकार लोगों का मानना है कि पंजाब और हरियाणा से कई बार जिले के रास्ते शराब पहुंची है। पूर्व में जिले के कई थाना क्षेत्रों में पुलिस द्धारा कार्रवाई भी की गई है। पुलिस के अनुसार सस्ती शराब बेचने के चलते दुकानदार हरियाण से शराब मंगवाकर बेचने की शिकायतें भी रहती हैं। ऐसे में उपभोक्ता शराब बोतल पर लगे क्यूआर कोड सिटीजन एप से स्कैेन कर इसकी पहचान आसानी से उजागर कर सकते है।

इनका कहना है
आबकारी विभाग द्धारा पहल की गई है। शराब की बोतल में लगे क्यूआर कोड से शराब के असली व नकली होने के साथ कहां से बनी ओर कितने की इसकी जानकारी स्क्रैन करते ही मिल जाएगी। सभी बोतलों में क्यूआर कोड अंकित है।
भोरीलाल, जिला आबकारी अधिकारी,बूंदी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 11:38 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : शराब असली है या नकली,क्यूआर कोड स्कैन करते ही चलेगा पता

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : देवनारायण भगवान की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु

देवनारायण भगवान की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु
बूंदी

Bundi : कलश यात्रा में गूंजा श्रीराम का जयकारा, जगह-जगह किया स्वागत

कलश यात्रा में गूंजा श्रीराम का जयकारा, जगह-जगह किया स्वागत
बूंदी

विद्यालयों का किया निरीक्षण

Bundi : दूध वितरण में विसंगतियों पर संभागीय आयुक्त ने जताई नाराजगी
बूंदी

दुकानदारों ने रखीं समस्याएं और बताए सुझाव

Bundi : छोटे व्यापारियों के लिए विशेष पैकेज और सरल जीएसटी की मांग
बूंदी

बूंदी में बड़ा हादसा टला: पेट्रोल पंप के पास स्कूल वैन में लगी आग, 13 बच्चे बाल-बाल बचे

बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.