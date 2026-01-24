Bundi : शराब असली है या नकली,क्यूआर कोड स्कैन करते ही चलेगा पता

बूंदी. शराब के शौकिनों के लिए यह खबर है। वो बोतल पर पीने वाली शराब असली पी रहे या नकली। इसका पता अब आसानी से चल सकेगा। बस बोतल में लगे क्यूआर को स्कैन करते ही शराब की बोतल की पूरी जानकारी सामने होगी। इससे स्पष्ट होगा कि शराब असली है या नकली। साथ ही कहां से बनी और कितने की है। अवैध शराब के विक्रय की रोकथाम एवं हानिकारक मंदिरा के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए आबकारी विभाग ने हर बोतल पर क्यूआर कोड दिया है। सिटीजन एप से स्कैन करते ही शराब की पूरी कुंडली सामने आ जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक शराब की बोतल पर लगे होलोग्राम स्टीकर की जांच पर आधारित सिटीजन एप काफी उपयोगी है। यह एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऑनलाइन एप के माध्यम से मदिरा बोतल के संबंध में पूरी सूचना मदिरा क्रेता अथवा उपयोगकर्ता को रियल टाइम में प्राप्त हो जाएगी।