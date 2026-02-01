वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगा भारत: निर्मला सीतारमण

बजट में पूंजीगत व्यय पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, खासकर उन क्षेत्रों में जिन्हें मौजूदा भू-राजनीतिक मजबूरियों के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने के बाद, वित्त मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30 कॉलेज छात्रों के साथ बातचीत करेंगी। इस पहल के तहत, कॉलेज के छात्र लोकसभा गैलरी से केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, जिससे उन्हें साल की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय कार्यवाही में से एक को देखने का मौका मिल रहा है।