1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगा भारत: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे के साथ आर्थिक विकास को बढ़ाना और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 01, 2026

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फोटो-IANS)

आज देश का बजट पेश हो रहा है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। वित्तमंत्री के रूप में वह 9वां बजट पेश कर रही हैं। इस बजट को पेश करने के साथ ही वह पूर्व वित्तमंत्री की बराबरी कर ली। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि सरकार ने भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की है, और कहा कि आर्थिक प्रगति 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर स्थिरता से आगे बढ़ रही है।

अपना लगातार नौवां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि लक्ष्य 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे के साथ आर्थिक विकास को बढ़ाना और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। सीतारमण ने कहा, "हमारी सरकार ने निर्णायक रूप से और लगातार दुविधा के बजाय कार्रवाई को चुना है, और हमने सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर बनाए रखते हुए दूरगामी संरचनात्मक सुधारों, राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता को अपनाया है।"

उन्होंने लोकसभा में कहा, "आज, हम एक ऐसे बाहरी माहौल का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में हैं। और संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच बाधित है। नई तकनीकें उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत समावेश के साथ महत्वाकांक्षा को संतुलित करके विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता रहेगा।"

वित्त मंत्री सीतारमण ने पीएम मोदी सरकार का 15वां बजट पेश किया। यह 2024 में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट भी है। सीतारमण लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं।

बजट में पूंजीगत व्यय पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, खासकर उन क्षेत्रों में जिन्हें मौजूदा भू-राजनीतिक मजबूरियों के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने के बाद, वित्त मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30 कॉलेज छात्रों के साथ बातचीत करेंगी। इस पहल के तहत, कॉलेज के छात्र लोकसभा गैलरी से केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, जिससे उन्हें साल की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय कार्यवाही में से एक को देखने का मौका मिल रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Feb 2026 11:26 am

Hindi News / Business / वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगा भारत: निर्मला सीतारमण
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: बजट के बाद धड़ाम हुआ शेयर बाजार, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, जानें बजट की बड़ी बातें

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Union Budget 2026: अनेक क्षेत्रों के TCS और TDS में बड़ी राहत, इनकम टैक्स में मिलेंगी ये छूटें

income tax union budget 2026
कारोबार

Union Budget 2026: टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी ख़बर, सरकार ने ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाई

nirmala sitharaman
कारोबार

बजट 2026: एनआरआई को झटका, अब भारत में छोटा घर खरीदना होगा मुश्किल

Union Budget 2026 Live Updates
राष्ट्रीय

Union Budget 2026 Medical Sector: आपके शहर में भी खुलेगा AIIMS? जानिए किन 3 जगहों की चमकने वाली है किस्मत!

union budget 2026
स्वास्थ्य

Union Budget 2026: बजट में महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा, 10,000 करोड़ के फंड की घोषणा

Union Budget 2026 announcement for women
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.