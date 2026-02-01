वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगा भारत: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फोटो-IANS)
आज देश का बजट पेश हो रहा है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। वित्तमंत्री के रूप में वह 9वां बजट पेश कर रही हैं। इस बजट को पेश करने के साथ ही वह पूर्व वित्तमंत्री की बराबरी कर ली। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि सरकार ने भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की है, और कहा कि आर्थिक प्रगति 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर स्थिरता से आगे बढ़ रही है।
अपना लगातार नौवां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि लक्ष्य 'सबका साथ, सबका विकास' के नारे के साथ आर्थिक विकास को बढ़ाना और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। सीतारमण ने कहा, "हमारी सरकार ने निर्णायक रूप से और लगातार दुविधा के बजाय कार्रवाई को चुना है, और हमने सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर बनाए रखते हुए दूरगामी संरचनात्मक सुधारों, राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता को अपनाया है।"
उन्होंने लोकसभा में कहा, "आज, हम एक ऐसे बाहरी माहौल का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में हैं। और संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच बाधित है। नई तकनीकें उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत समावेश के साथ महत्वाकांक्षा को संतुलित करके विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता रहेगा।"
वित्त मंत्री सीतारमण ने पीएम मोदी सरकार का 15वां बजट पेश किया। यह 2024 में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के सत्ता में आने के बाद दूसरा पूर्ण बजट भी है। सीतारमण लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं।
बजट में पूंजीगत व्यय पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, खासकर उन क्षेत्रों में जिन्हें मौजूदा भू-राजनीतिक मजबूरियों के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने के बाद, वित्त मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30 कॉलेज छात्रों के साथ बातचीत करेंगी। इस पहल के तहत, कॉलेज के छात्र लोकसभा गैलरी से केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, जिससे उन्हें साल की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय कार्यवाही में से एक को देखने का मौका मिल रहा है।
