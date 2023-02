Adani Group को Fitch ने दी खुशखबरी, निवेशकों-पूंजी और संकट के असर को लेकर कही ये बड़ी बात

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी Fitch ने Adani Group और गौतम अदाणी को बड़ी खुशखबरी दी है। Fitch ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद Adani Group की कंपनियों पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन हम करीब से मॉनिटरिंग करते रहेंगे।

Fitch Ratings on Adani Group Companies: 'No immediate impact on rated credit profiles'