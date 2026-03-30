ALERT! 1 अप्रेल से बदल जाएंगे ये 16 बड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

एक अप्रेल से 1961 का पुराना आयकर कानून इतिहास बन जाएगा और नया 'आयकर अधिनियम, 2025' प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और विवाद-मुक्त बनाना है। हालांकि स्लैब में बड़े बदलाव नहीं हैं, लेकिन नियमों की भाषा और प्रक्रिया को आधुनिक बनाया गया है। अब 'असेसमेंट ईयर' (AY) और 'फाइनेंशियल ईयर' (FY) के दोहरे सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। 1 एक अप्रेल से अर्जित आय को सीधे 'टैक्स ईयर 2026-27' के तहत रिपोर्ट किया जाएगा। यह वैश्विक मानकों के अनुरूप है और भ्रम को कम करेगा। 1 अप्रेल से उन पैन कार्ड्स को निष्क्रिय (Inoperative) घोषित कर दिया जाएगा जो आधार से लिंक नहीं हैं। पुराने नए आयकर फॉर्म (New Income Tax Forms) जगह अब नए फॉर्म लेंगे। उदाहरण के लिए, फॉर्म 16 अब फॉर्म 130 के रूप में जाना जाएगा और फॉर्म 16A को फॉर्म 131 के नाम से पेश किया गया है। यदि आपका पैन निष्क्रिय होता है, तो आप न तो बैंक खाता खोल पाएंगे और न ही 50,000 रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन कर सकेंगे। निष्क्रिय पैन को दोबारा सक्रिय करने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।