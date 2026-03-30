BHFL और ICICI AMC में निवेश का मौका, HDFC सिक्योरिटीज की नई रिपोर्ट ने बताया कहां मिलेगा बेहतर रिटर्न

बजाज हाउसिंग फाइनेंस (BHFL) को ब्रोकरेज ने मजबूत फंडामेंटल्स वाला स्टॉक बताया है। हाल के समय में हाई वैल्यूएशन के कारण इसमें गिरावट जरूर आई है और यह अपने 52 वीक हाई से करीब 50 प्रतिशत नीचे आ चुका है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब यह धीरे धीरे बायिंग जोन में प्रवेश कर रहा है। निवेशकों को 75 से 77 रुपये के दायरे में खरीदारी की सलाह दी गई है। अगर और गिरावट आती है तो 69 से 71 रुपये के स्तर पर इसे जोड़ना बेहतर माना जा रहा है। अगले चार तिमाहियों में इसका बेस टारगेट 85 रुपये और बुल केस में 90 रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।