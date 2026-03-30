Petrol Diesel Price: ट्रंप का एक बयान और कच्चे तेल में फिर लग गई आग, जानिए देश में किस भाव बिक रहा पेट्रोल-डीजल

मार्च महीने में ब्रेंट क्रूड करीब 60 फीसदी चढ़ा है। यह तीसरा लगातार महीना है, जब तेल के दाम ऊपर गए हैं। अमेरिका ने कूटनीतिक कोशिशें कीं, लेकिन जमीन पर हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। इस हफ्ते एक नया मोर्चा खुला है। यमन के हूती लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए और कहा कि जब तक ईरान और उसके समर्थित गुटों पर हमले बंद नहीं होते, वे भी नहीं रुकेंगे। लाल सागर में 2023 में गाजा युद्ध के बाद हूतियों ने पश्चिमी जहाजों के लिए रास्ता बंद कर दिया था। अब अगर सऊदी अरब के यनबू से निकलने वाले तेल पर भी खतरा आया तो दुनियाभर में तेल की किल्लत और बढ़ सकती है।