FASTag Annual Pass: 1 अप्रैल से हाईवे पर गाड़ी चलाना होगा महंगा, बढ़ने जा रही है फास्टैग एनुअल पास की कीमत

जिन्हें FASTag के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए उनके लिए बता दें कि यह एक RFID स्टिकर होता है जो गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। टोल प्लाज़ा पर गाड़ी जाते ही स्कैन होता है और बैंक अकाउंट या वॉलेट से टोल कट जाता है। गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं, लाइन में खड़े होने का झंझट नहीं। यह पास सिर्फ प्राइवेट नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए है। कार, जीप, वैन जैसी गाड़ियां इसमें आती हैं। अगर आप भी अक्सर हाईवे का यूज करते रहते हैं, तो कम कीमत में एनुअल पास ले सकते हैं।