FASTag Annual Pass: 1 अप्रैल से हाईवे पर गाड़ी चलाना होगा महंगा, बढ़ने जा रही है फास्टैग एनुअल पास की कीमत

फास्टैग एनुअल पास महंगा हो रहा है। (PC: AI)
FASTag Annual Pass: अगर आप अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं और FASTag एनुअल पास लेने का सोच रहे हैं, तो जल्द ही ले लीजिए। 1 अप्रैल से इसके दाम बढ़ जाएंगे। NHAI ने एनुअल पास की कीमत 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी है। यानी इसमें 75 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी छोटी लगती है, लेकिन जो आज हो सकता है, उसे कल पर क्यों टालना। पहले यह समझते हैं कि यह एनुअल पास है क्या।
NHAI ने पिछले साल अगस्त में FASTag एनुअल पास की शुरुआत की थी। यह उन लोगों के लिए बना है जो अक्सर नेशनल हाईवे पर आते-जाते रहते हैं। एक बार 3,000 रुपये दो और फिर एक साल या 200 टोल ट्रिप तक, जो भी पहले खत्म हो, का बिना रिचार्ज की चिंता के आनंद लो। देशभर में करीब 1,150 टोल प्लाजा पर यह पास काम करता है। इसमें नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे दोनों शामिल हैं।
NHAI के मुताबिक अब तक 56 लाख से ज़्यादा लोग यह पास ले चुके हैं। इसे रिचार्ज करना बेहद आसान है। Rajmarg Yatra App खोलिए या NHAI की वेबसाइट पर जाइए। पेमेंट करते ही दो घंटे के अंदर आपके मौजूदा FASTag पर एनुअल पास एक्टिवेट हो जाएगा।
जिन्हें FASTag के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए उनके लिए बता दें कि यह एक RFID स्टिकर होता है जो गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। टोल प्लाज़ा पर गाड़ी जाते ही स्कैन होता है और बैंक अकाउंट या वॉलेट से टोल कट जाता है। गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं, लाइन में खड़े होने का झंझट नहीं। यह पास सिर्फ प्राइवेट नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए है। कार, जीप, वैन जैसी गाड़ियां इसमें आती हैं। अगर आप भी अक्सर हाईवे का यूज करते रहते हैं, तो कम कीमत में एनुअल पास ले सकते हैं।
हर वित्त वर्ष में टोल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। एक अप्रैल को इसके दाम बढ़ाए जाते हैं। इसी तरह एक अप्रैल से एनुअल पास की कीमत भी बढ़ती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कीमतों में यह बढ़ोतरी किस आधार पर तय होती है? यह थोक महंगाई दर के आधार पर तय होती है। पूरे साल इस महंगाई दर में जितना इजाफा होता है, उसी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल भी बढ़ जाते हैं।
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