Union Budget 2026 पेश होने से पहले महंगाई का तगड़ा झटका, LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़े

केंद्रीय बजट पेश होने से पहले महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को 50 रुपए अधिक चुकाने होंगे। 19 किलो का एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर दिल्ली में पहले 1691.50 रुपए में उपलब्ध था, लेकिन 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब इसकी कीमत 1740.50 रुपए हो गई है। वहीं, कोलकाता में यह सिलेंडर 1844.50 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में भी इसकी कीमत 1642.50 रुपये से बढ़कर अब 1692 रुपए हो गई है।